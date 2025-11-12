Siltronic Aktie
|43,94EUR
|-0,56EUR
|-1,26%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 43 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seit der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Wafer-Produzenten seien die Aktien um etwa ein Fünftel gefallen, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagnachmittag. Das sei vor allem der sich abkühlenden Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz geschuldet. Im Fokus stehe derweil die Bilanz angesichts einer steigenden Nettoverschuldung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,02 €
|
Abst. Kursziel*:
9,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
