WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

12.11.2025 11:03:18

Siltronic Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 43 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seit der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Wafer-Produzenten seien die Aktien um etwa ein Fünftel gefallen, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagnachmittag. Das sei vor allem der sich abkühlenden Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz geschuldet. Im Fokus stehe derweil die Bilanz angesichts einer steigenden Nettoverschuldung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44,02 € 		Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:03 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
