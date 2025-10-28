Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate rechnete Harry Blaiklock am Dienstag mit einer negativen Kursreaktion auf die Quartalszahlen des Waferherstellers. Immerhin sei der Marktkonsens leicht verfehlt worden, und es brauche eine Umsatzbelebung im vierten Quartal, um das Jahresziel zu erreichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,24%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
|
12:27
12:27
Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09:49
09:49
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
09:29
Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
09:29
SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
07:23
07:23
Siltronic bestätigt Jahresziele - Margenausblick eingeengt (dpa-AFX)
|
06:58
06:58
EQS-News: Siltronic confirms guidance for 2025, Q3 impacted by delivery shifts into Q4, as expected (EQS Group)
|
06:58
06:58
EQS-News: Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen (EQS Group)
|
27.10.25
27.10.25
Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
10:44
10:44
Siltronic Neutral
UBS AG
08:32
08:32
Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
20.10.25
|Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
03.10.25
03.10.25
Siltronic Neutral
UBS AG
30.07.25
|Siltronic Hold
Deutsche Bank AG
10:44
10:44
Siltronic Neutral
UBS AG
08:32
08:32
Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
20.10.25
|Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
03.10.25
03.10.25
Siltronic Neutral
UBS AG
30.07.25
|Siltronic Hold
Deutsche Bank AG
08:32
08:32
Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
20.10.25
|Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
12.02.25
|Siltronic Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.25
11.02.25
Siltronic Kaufen
DZ BANK
04.02.25
|Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
04.07.24
|Siltronic Sell
UBS AG
07.05.24
|Siltronic Sell
UBS AG
02.05.24
|Siltronic Sell
UBS AG
26.04.24
|Siltronic Sell
UBS AG
11.04.24
|Siltronic Sell
UBS AG
10:44
10:44
Siltronic Neutral
UBS AG
03.10.25
03.10.25
Siltronic Neutral
UBS AG
30.07.25
|Siltronic Hold
Deutsche Bank AG
29.07.25
29.07.25
Siltronic Halten
DZ BANK
29.07.25
29.07.25
Siltronic Neutral
UBS AG
Siltronic AG
58,35
0,60%
10:56
10:56
Novartis Hold
Jefferies & Company Inc.
10:54
10:54
Iberdrola Buy
UBS AG
10:54
10:54
BNP Paribas Neutral
UBS AG
10:49
10:49
Danone Buy
UBS AG
10:48
10:48
Ströer Buy
UBS AG
10:47
10:47
HSBC Holdings Neutral
UBS AG
10:47
10:47
Air Liquide Buy
UBS AG
10:46
10:46
Befesa Buy
UBS AG
10:44
10:44
Siltronic Neutral
UBS AG
10:33
10:33
Iberdrola Buy
Jefferies & Company Inc.
10:32
10:32
BNP Paribas Buy
Jefferies & Company Inc.
10:14
10:14
UniCredit Buy
Goldman Sachs Group Inc.
10:13
10:13
Sanofi Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
10:13
|RWE Buy
Goldman Sachs Group Inc.
10:12
10:12
Nordex Buy
Goldman Sachs Group Inc.
10:09
10:09
HSBC Holdings Sector Perform
RBC Capital Markets
10:07
10:07
Symrise Equal Weight
Barclays Capital
10:04
10:04
Danone Sector Perform
RBC Capital Markets
10:03
10:03
Palfinger buy
Deutsche Bank AG
10:02
10:02
Iberdrola Sector Perform
RBC Capital Markets
10:02
10:02
BNP Paribas Outperform
RBC Capital Markets
09:55
09:55
Air Liquide Buy
Jefferies & Company Inc.
09:54
09:54
Beiersdorf Hold
Deutsche Bank AG
09:54
09:54
Air Liquide Neutral
JP Morgan Chase & Co.
09:46
09:46
Hypoport Buy
Deutsche Bank AG
09:44
09:44
Palfinger buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34
09:34
Deutsche Börse Buy
Deutsche Bank AG
09:33
09:33
Deutsche Börse Hold
Jefferies & Company Inc.
09:25
09:25
Iberdrola Neutral
JP Morgan Chase & Co.
09:25
09:25
SUSS MicroTec Buy
Warburg Research
09:24
09:24
Deutsche Börse Hold
Warburg Research
09:24
09:24
Symrise Buy
Warburg Research
09:21
09:21
Novartis Neutral
JP Morgan Chase & Co.
09:20
09:20
Symrise Underperform
Jefferies & Company Inc.
09:14
09:14
Symrise Overweight
JP Morgan Chase & Co.
09:10
09:10
Danone Overweight
JP Morgan Chase & Co.
09:00
09:00
BNP Paribas Neutral
JP Morgan Chase & Co.
08:38
08:38
Deutsche Börse Overweight
Barclays Capital
08:32
08:32
Siltronic Buy
Jefferies & Company Inc.
08:32

|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG