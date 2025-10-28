Siltronic Aktie
|60,10EUR
|2,10EUR
|3,62%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,85 €
|
Abst. Kursziel*:
23,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
07:23
|Siltronic bestätigt Jahresziele - Margenausblick eingeengt (dpa-AFX)
|
06:58
|EQS-News: Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen (EQS Group)
|
06:58
|EQS-News: Siltronic confirms guidance for 2025, Q3 impacted by delivery shifts into Q4, as expected (EQS Group)
|
27.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.25
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|60,70
|4,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:07
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:13
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG