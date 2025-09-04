Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,58 Prozent auf 21 622,99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,196 Prozent stärker bei 21 539,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21 497,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 625,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 469,40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 053,58 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.06.2025, einen Stand von 19 460,49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2024, den Wert von 17 084,30 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,15 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell American Eagle Outfitters (+ 33,11 Prozent auf 18,13 USD), CIENA (+ 19,61 Prozent auf 113,41 USD), Innodata (+ 10,11 Prozent auf 40,39 USD), Amtech Systems (+ 8,62 Prozent auf 6,30 USD) und Dorel Industries (+ 8,53 Prozent auf 1,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-18,32 Prozent auf 36,47 USD), Methode Electronics (-10,46 Prozent auf 6,85 USD), JetBlue Airways (-5,78 Prozent auf 5,14 USD), Salesforce (-5,19 Prozent auf 243,14 USD) und AXT (-5,03 Prozent auf 2,93 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 627 093 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,576 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 Prozent an der Spitze im Index.

