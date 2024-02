Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Der ATX Prime macht am Montag Gewinne.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 1 703,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 1 694,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 694,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 693,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 706,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 12.01.2024, einen Stand von 1 710,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 1 607,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 1 729,87 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,630 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 5,36 Prozent auf 6,09 EUR), Lenzing (+ 4,26 Prozent auf 29,35 EUR), Wolford (+ 4,21 Prozent auf 4,46 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 13,26 EUR) und BAWAG (+ 2,67 Prozent auf 51,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Verbund (-2,22 Prozent auf 63,95 EUR), Polytec (-1,91 Prozent auf 3,60 EUR), Rosenbauer (-1,38 Prozent auf 28,60 EUR), STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 42,70 EUR) und Palfinger (-1,22 Prozent auf 24,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,721 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

