Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels fester

Der ATX sprang im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 3 397,62 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 113,595 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 3 381,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 382,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 407,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 369,43 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,767 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der ATX einen Stand von 3 276,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 211,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, stand der ATX bei 3 061,22 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,53 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 12,81 Prozent auf 18,67 EUR), Österreichische Post (+ 2,26 Prozent auf 33,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,23 Prozent auf 7,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 124,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,94 Prozent auf 42,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-2,14 Prozent auf 84,50 EUR), OMV (-1,13 Prozent auf 39,31 EUR), Lenzing (-1,07 Prozent auf 36,90 EUR), voestalpine (-0,76 Prozent auf 28,70 EUR) und Wienerberger (-0,53 Prozent auf 29,84 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 2 739 652 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,426 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

