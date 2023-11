Freundlicher Handel in Zürich: SLI mittags mit Kursplus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,57 Prozent stärker bei 1 717,41 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 1 712,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 719,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 709,64 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 1 616,73 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 1 711,16 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 1 696,53 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,67 Prozent auf 64,64 CHF), Novartis (+ 1,33 Prozent auf 86,20 CHF), Logitech (+ 1,24 Prozent auf 76,46 CHF), Richemont (+ 1,24 Prozent auf 114,45 CHF) und Holcim (+ 0,99 Prozent auf 63,12 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-48,24 Prozent auf 1,50 CHF), Lindt (-1,18 Prozent auf 10 850,00 CHF), Sandoz (-1,14 Prozent auf 26,00 CHF), Julius Bär (-0,53 Prozent auf 48,49 CHF) und Givaudan (-0,49 Prozent auf 3 258,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 089 730 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,665 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die ams-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at