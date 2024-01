Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt

Am Dienstagnachmittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 1 772,13 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 1 774,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 766,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 776,49 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 747,92 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Stand von 1 688,81 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Stand von 1 734,52 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 29,40 CHF), Lonza (+ 1,35 Prozent auf 353,40 CHF), Alcon (+ 1,11) Prozent auf 65,80 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 3 378,00 CHF) und Temenos (+ 0,61 Prozent auf 78,84 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Julius Bär (-1,59 Prozent auf 47,17 CHF), ams (-1,03 Prozent auf 1,98 CHF), Swisscom (-0,93 Prozent auf 508,80 CHF), SGS SA (-0,86 Prozent auf 71,24 CHF) und VAT (-0,74 Prozent auf 388,50 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 842 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,802 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at