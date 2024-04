Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt nachmittags

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent fester bei 11 667,85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,252 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,146 Prozent auf 11 633,88 Punkte an der Kurstafel, nach 11 616,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 616,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 691,71 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,533 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 477,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 224,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wurde der SMI auf 11 073,48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,45 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 2,52 Prozent auf 87,96 CHF), UBS (+ 1,64 Prozent auf 28,49 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 551,00 CHF), Sika (+ 1,25 Prozent auf 267,30 CHF) und Alcon (+ 1,04 Prozent auf 75,78 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-2,64 Prozent auf 3 948,00 CHF), Holcim (-1,25 Prozent auf 80,28 CHF), Swiss Life (-1,14 Prozent auf 623,00 CHF), Geberit (-0,87 Prozent auf 523,60 CHF) und Sonova (-0,74 Prozent auf 254,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 115 739 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 252,374 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,78 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

