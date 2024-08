Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstag fort.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 11 921,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,395 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 11 911,22 Punkte an der Kurstafel, nach 11 873,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 933,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 911,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 365,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 768,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, notierte der SMI bei 11 081,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,72 Prozent aufwärts. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,97 Prozent auf 45,95 CHF), UBS (+ 0,89 Prozent auf 25,07 CHF), Holcim (+ 0,68 Prozent auf 76,80 CHF), Sonova (+ 0,61 Prozent auf 279,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 104,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-0,03 Prozent auf 96,71 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 128,25 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 75,32 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 525,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 254,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 186 893 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 241,177 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

