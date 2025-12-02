Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,51 Prozent fester bei 23 709,87 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,056 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,204 Prozent fester bei 23 637,49 Punkten, nach 23 589,44 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 792,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 607,70 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 958,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der DAX auf 23 487,33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der DAX einen Wert von 19 933,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 18,40 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 12,08 Prozent auf 34,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 116,05 EUR), Rheinmetall (+ 2,90 Prozent auf 1 490,00 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 31,13 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,67 Prozent auf 101,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Symrise (-2,53 Prozent auf 69,48 EUR), Brenntag SE (-1,78 Prozent auf 49,00 EUR), Daimler Truck (-1,78 Prozent auf 35,35 EUR), Henkel vz (-1,52 Prozent auf 68,68 EUR) und Zalando (-1,44 Prozent auf 23,22 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 883 080 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

