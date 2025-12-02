SAP Aktie

SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Index im Blick 02.12.2025 17:58:43

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Zum Handelsende ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent aufwärts auf 5 686,87 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,848 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 5 667,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 665,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 710,83 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 662,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 291,04 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 4 846,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,64 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 12,08 Prozent auf 34,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 116,05 EUR), Rheinmetall (+ 2,90 Prozent auf 1 490,00 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 31,13 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-1,04 Prozent auf 190,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,97 Prozent auf 45,02 EUR), SAP SE (-0,50 Prozent auf 207,85 EUR), adidas (-0,40 Prozent auf 160,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 538,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 883 080 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 350,159 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

07:42 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
