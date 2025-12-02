SAP Aktie
02.12.2025 17:58:43
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus
Zum Handelsende ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent aufwärts auf 5 686,87 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,848 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 5 667,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 665,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 710,83 Punkten.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 662,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 291,04 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 4 846,73 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,64 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 12,08 Prozent auf 34,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 116,05 EUR), Rheinmetall (+ 2,90 Prozent auf 1 490,00 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 31,13 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-1,04 Prozent auf 190,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,97 Prozent auf 45,02 EUR), SAP SE (-0,50 Prozent auf 207,85 EUR), adidas (-0,40 Prozent auf 160,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 538,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 883 080 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 350,159 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|07:42
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
