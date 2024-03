Freundlicher Handel: LUS-DAX legt zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent stärker bei 17 729,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 745,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 682,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 035,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.12.2023, den Stand von 16 628,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2023, einen Stand von 15 639,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,88 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 7,26 Prozent auf 103,55 EUR), Zalando (+ 4,04 Prozent auf 19,69 EUR), BASF (+ 2,92 Prozent auf 48,63 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 26,62 EUR) und Siemens Energy (+ 2,50 Prozent auf 14,12 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,82 Prozent auf 38,85 EUR), Fresenius SE (-2,22 Prozent auf 25,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,90 Prozent auf 25,82 EUR), Commerzbank (-1,56 Prozent auf 10,72 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 117,66 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 489 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,521 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

