Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Index im Blick 06.07.2026 12:26:33

Freundlicher Handel: MDAX stärker

Freundlicher Handel: MDAX stärker

Der MDAX macht aktuell Gewinne.

Am Montag springt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,79 Prozent auf 33 255,42 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,807 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 33 050,06 Punkte an der Kurstafel, nach 32 994,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 33 361,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 047,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der MDAX auf 32 466,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 916,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 30 280,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), RENK (+ 3,75 Prozent auf 48,56 EUR), Bechtle (+ 3,73 Prozent auf 32,80 EUR), DEUTZ (+ 3,48 Prozent auf 9,52 EUR) und AUTO1 (+ 3,48 Prozent auf 26,18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Nordex (-4,75 Prozent auf 43,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 85,75 EUR), JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 43,74 EUR), Salzgitter (-1,74 Prozent auf 50,75 EUR) und Bilfinger SE (-1,64 Prozent auf 86,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 633 525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,341 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 26,22 4,05% AUTO1
Bechtle AG 32,82 3,53% Bechtle AG
Bilfinger SE 86,70 -1,70% Bilfinger SE
DEUTZ AG 9,54 3,41% DEUTZ AG
freenet AG 23,26 -0,09% freenet AG
JENOPTIK AG 43,74 -1,53% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 57,90 4,99% Nemetschek SE
Nordex AG 43,32 -5,62% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,54 0,71% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,91 2,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 48,65 3,86% RENK
Salzgitter 50,75 -1,74% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 85,70 -3,05% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,19 1,88% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,32 1,27% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 263,74 0,82%

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