FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen des Technologiekonzerns für 2025 von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Insgesamt bestätigen die vorläufigen Resultate seine Einschätzung eines zyklischen Übergangsjahres 2025 mit operativ solider Steuerung und verbesserter Finanzstruktur, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/la
