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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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25.03.2026 13:39:04

JENOPTIK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Im Februar habe es einige negative Überraschungen gegeben, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun zeigten Details, dass etwa der Auftragseingang im Halbleitergeschäft des Technologiekonzerns im Vergleich zum Vorquartal nahezu unverändert geblieben sei. Zudem hob der Analyst hervor, dass die konkretisierten Jahresziele sehr breit gefasst wurden, was aber der bisherigen Praxis von Jenoptik entspreche. Aus dem Umstand, dass die neuen Ziele dem Konsens entsprechen, leitet er weder positive noch negative Kurstreiber ab./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29,00 € 		Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
28,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,18%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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