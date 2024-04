Freundlicher Handel: SLI legt zum Start des Montagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,46 Prozent höher bei 1 848,17 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,442 Prozent auf 1 847,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 839,71 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 846,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 848,81 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 913,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, stand der SLI noch bei 1 783,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 787,57 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,80 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,90 Prozent auf 30,66 CHF), ams (+ 3,15 Prozent auf 0,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 252,90 CHF), Julius Bär (+ 1,45 Prozent auf 49,14 CHF) und Logitech (+ 1,44 Prozent auf 72,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-1,30 Prozent auf 94,00 CHF), Lindt (-1,15 Prozent auf 10 300,00 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 25,47 CHF), Schindler (-0,53 Prozent auf 224,60 CHF) und VAT (-0,52 Prozent auf 456,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 520 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 256,598 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

