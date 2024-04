Freundlicher Handel: So performt der ATX am Freitagmittag

Am Freitag klettert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,96 Prozent auf 3 578,99 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 113,617 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,037 Prozent auf 3 543,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 544,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 585,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 543,52 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,345 Prozent aufwärts. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 3 364,01 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 12.01.2024, den Wert von 3 398,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der ATX einen Stand von 3 226,03 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 2,72 Prozent auf 58,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,49 Prozent auf 47,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,41 Prozent auf 119,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,77 Prozent auf 19,01 EUR) und Verbund (+ 1,69 Prozent auf 72,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 32,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,25 Prozent auf 8,10 EUR), BAWAG (-0,09 Prozent auf 54,95 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 29,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 84 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 23,676 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

