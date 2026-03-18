Freundlicher Handel: So performt der MDAX nachmittags

Beim MDAX stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,06 Prozent auf 29 499,41 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 345,086 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,585 Prozent höher bei 29 654,17 Punkten, nach 29 481,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 29 495,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 025,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,10 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 18.02.2026, den Stand von 31 742,22 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 30 281,18 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 29 970,08 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Fielmann (+ 4,11 Prozent auf 44,35 EUR), AUMOVIO (+ 2,85 Prozent auf 37,58 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 409,60 EUR), TAG Immobilien (+ 1,89 Prozent auf 14,03 EUR) und HENSOLDT (+ 1,83 Prozent auf 83,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen WACKER CHEMIE (-6,64 Prozent auf 75,90 EUR), LANXESS (-4,93 Prozent auf 12,92 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,52 Prozent auf 38,90 EUR), PUMA SE (-3,12 Prozent auf 21,43 EUR) und Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 219,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 518 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 33,579 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at