HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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04.08.2026 09:29:47

HOCHTIEF Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
487,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
453,60 € 		Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
451,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name::
Katherine Hearne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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