Freundlicher Handel: TecDAX zum Start im Plus

Beim TecDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 3 456,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,200 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 449,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 449,77 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 456,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 447,83 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 3 404,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, lag der TecDAX noch bei 3 431,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 198,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1,60 Prozent auf 63,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 251,60 EUR), CANCOM SE (+ 1,20 Prozent auf 32,08 EUR), Bechtle (+ 0,94 Prozent auf 47,40 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,80 Prozent auf 55,24 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-1,44 Prozent auf 45,30 EUR), TeamViewer (-1,22 Prozent auf 11,33 EUR), HENSOLDT (-0,87 Prozent auf 36,30 EUR), PNE (-0,56 Prozent auf 14,32 EUR) und Infineon (-0,49 Prozent auf 37,53 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 314 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,019 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.

