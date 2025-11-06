FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die National Grid-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,09 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 123,632 National Grid-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 11,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,62 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,36 Prozent.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 56,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at