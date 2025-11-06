National Grid Aktie

13,10EUR 0,10EUR 0,77%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

06.11.2025

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Neutral
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,70 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

