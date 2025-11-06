National Grid Aktie

13,10EUR 0,10EUR 0,77%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

06.11.2025 10:59:01

National Grid Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Der britische Stromnetzbetreiber habe mit dem Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt außerdem, dass das Niveau der Nettoschulden bei Anlegern gut ankommen dürfte./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,25 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

