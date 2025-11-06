National Grid Aktie
|13,10EUR
|0,10EUR
|0,77%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Der britische Stromnetzbetreiber habe mit dem Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt außerdem, dass das Niveau der Nettoschulden bei Anlegern gut ankommen dürfte./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
