NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Der britische Stromnetzbetreiber habe mit dem Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt außerdem, dass das Niveau der Nettoschulden bei Anlegern gut ankommen dürfte./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:10 / GMT



