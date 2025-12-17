RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

Lukrative RELX-Investition? 17.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen RELX-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die RELX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 23,06 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 433,651 RELX-Papiere. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 16.12.2025 13 183,00 GBP wert, da der Schlussstand 30,40 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,83 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 55,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

