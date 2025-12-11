Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 4 828,46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 4 811,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 812,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 829,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 795,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,453 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 846,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 577,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 416,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 235,25 EUR), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 67,80 EUR), Diageo (+ 1,44 Prozent auf 16,25 GBP) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 136,76 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), RELX (-0,91 Prozent auf 29,78 GBP), National Grid (-0,81 Prozent auf 11,08 GBP), Rolls-Royce (-0,51 Prozent auf 11,00 GBP) und BAT (-0,48 Prozent auf 43,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 265 457 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 369,345 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

