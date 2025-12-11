Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Bewegung
|
11.12.2025 12:27:03
Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 4 828,46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 4 811,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 812,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 829,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 795,22 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,453 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 846,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 577,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 416,91 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 235,25 EUR), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 67,80 EUR), Diageo (+ 1,44 Prozent auf 16,25 GBP) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 136,76 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), RELX (-0,91 Prozent auf 29,78 GBP), National Grid (-0,81 Prozent auf 11,08 GBP), Rolls-Royce (-0,51 Prozent auf 11,00 GBP) und BAT (-0,48 Prozent auf 43,78 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 265 457 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 369,345 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|955,20
|-0,30%
|AstraZeneca PLC
|155,45
|0,19%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,85
|-0,30%
|BNP Paribas S.A.
|79,01
|2,16%
|BP plc (British Petrol)
|5,06
|-0,96%
|Diageo plc
|19,05
|2,97%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,74
|1,31%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|559,60
|2,12%
|National Grid plc
|12,70
|-0,78%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,36
|1,24%
|Rolls-Royce Plc
|12,66
|-0,78%
|SAP SE
|210,40
|0,02%
|Siemens AG
|239,00
|2,69%
|UniCredit S.p.A.
|68,29
|2,28%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 843,63
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.