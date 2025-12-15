AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

STOXX 50 aktuell 15.12.2025 09:29:05

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag klettert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,34 Prozent auf 4 830,71 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 4 819,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 819,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 835,99 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 4 806,29 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 4 585,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 392,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), HSBC (+ 1,06 Prozent auf 11,24 GBP), Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 56,43 GBP), RELX (+ 0,83 Prozent auf 30,41 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,83 Prozent auf 85,34 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), GSK (-0,66 Prozent auf 18,13 GBP), AstraZeneca (-0,24 Prozent auf 134,12 GBP), Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF) und Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,77 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 838 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,68 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 923,20 0,15% ASML NV
AstraZeneca PLC 153,30 0,20% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 79,11 0,82% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 26,74 -0,04% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 20,60 -0,91% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 12,72 -0,93% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,75 1,61% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 97,50 -1,02% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 113,00 -0,22% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,28 0,18% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 572,00 -2,87% Rheinmetall AG
Richemont 178,15 -2,01% Richemont
Rio Tinto plc 64,73 1,51% Rio Tinto plc
Siemens AG 237,85 0,17% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 844,98 0,64%

