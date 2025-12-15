AstraZeneca Aktie
15.12.2025 09:29:05
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
Am Montag klettert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,34 Prozent auf 4 830,71 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 4 819,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 819,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 835,99 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 4 806,29 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 4 585,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 392,27 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), HSBC (+ 1,06 Prozent auf 11,24 GBP), Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 56,43 GBP), RELX (+ 0,83 Prozent auf 30,41 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,83 Prozent auf 85,34 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), GSK (-0,66 Prozent auf 18,13 GBP), AstraZeneca (-0,24 Prozent auf 134,12 GBP), Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF) und Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,77 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 838 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,68 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
