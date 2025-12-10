Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Derzeit halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,18 Prozent leichter bei 4 796,83 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 4 802,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 805,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 809,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 788,62 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,205 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 781,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 555,96 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Wert von 4 402,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 2,04 Prozent auf 10,90 GBP), Rio Tinto (+ 1,47 Prozent auf 56,09 GBP), RELX (+ 1,21 Prozent auf 30,12 GBP), BAT (+ 0,91 Prozent auf 43,42 GBP) und UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 66,16 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 1 587,50 EUR), Richemont (-1,53 Prozent auf 167,45 CHF), Novartis (-1,48 Prozent auf 105,24 CHF), SAP SE (-1,29 Prozent auf 207,30 EUR) und Siemens (-1,28 Prozent auf 231,05 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 329 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373,337 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

