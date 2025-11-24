London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühe Investition
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren abgeworfen
Das London Stock Exchange (LSE)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,72 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,887 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie auf 86,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,40 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,40 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 44,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
