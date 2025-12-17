Reckitt Benckiser Aktie
|68,60EUR
|0,42EUR
|0,62%
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
60,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
