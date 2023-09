FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Unilever angefallen

Wer vor Jahren in Unilever-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Unilever-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Aktie betrug an diesem Tag 44,26 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,259 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 01.09.2023 91,03 GBP wert, da der Schlussstand 40,29 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 8,97 Prozent.

Unilever war somit zuletzt am Markt 101,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at