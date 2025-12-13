Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
13.12.2025 17:34:00
Für 1,6 Milliarden: Intel will wohl SambaNova übernehmen
Mehreren US-Berichten zufolge ist der Deal fast abgeschlossen: Intel will das Startup für KI-Chips vollständig kaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
