SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
02.11.2025 17:39:00
Gericht: Wahl von Arbeitnehmern in SAP-Aufsichtsrat rechtens
Arbeitnehmer hatten unter anderem formale Verstöße bei der Wahl bei Europas größtem Softwarehersteller gesehen. Das Gericht wies die Beschwerde zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu SAP SE
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
31.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
31.10.25