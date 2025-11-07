Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent leichter bei 3 465,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 573,930 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,328 Prozent stärker bei 3 509,73 Punkten, nach 3 498,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 464,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 519,72 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 4,47 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 3 733,07 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 3 765,49 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 384,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 0,835 Prozent zu. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4,50 Prozent auf 91,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,68 Prozent auf 42,46 EUR), freenet (+ 1,32 Prozent auf 27,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,18 Prozent auf 26,66 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,00 Prozent auf 30,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-10,00 Prozent auf 5,24 EUR), AIXTRON SE (-5,93 Prozent auf 16,50 EUR), Infineon (-3,52 Prozent auf 32,73 EUR), PNE (-2,52 Prozent auf 10,04 EUR) und SMA Solar (-2,46 Prozent auf 27,78 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 677 451 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

