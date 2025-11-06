SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Profitabler SAP SE-Einstieg?
|
06.11.2025 10:03:50
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2015 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 73,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 136,724 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 166,26 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 05.11.2025 auf 227,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +211,66 Prozent.
Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 257,38 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
