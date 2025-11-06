SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitabler SAP SE-Einstieg? 06.11.2025 10:03:50

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SAP SE-Investment verdienen können.

Am 06.11.2015 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 73,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 136,724 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 166,26 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 05.11.2025 auf 227,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +211,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 257,38 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten