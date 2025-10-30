Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 09:15:47
Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Volkswagen's earnings were impacted by mounting challenges posed by higher US tariffs and its luxury Porsche brand scrapping a planned shift to electric vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
