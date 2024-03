Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 5 028,11 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,325 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,840 Prozent höher bei 5 042,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 000,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 021,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 058,91 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,690 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.02.2024, einen Stand von 4 775,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 524,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 181,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,42 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 058,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3,10 Prozent auf 26,52 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 31,65 EUR), BASF (+ 1,25 Prozent auf 52,53 EUR), Stellantis (+ 0,95 Prozent auf 26,90 EUR) und BNP Paribas (+ 0,93 Prozent auf 62,35 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 441,20 EUR), UniCredit (-0,73 Prozent auf 33,66 EUR), Siemens (-0,56 Prozent auf 174,78 EUR), Sanofi (-0,38 Prozent auf 87,22 EUR) und TotalEnergies (-0,36 Prozent auf 62,82 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 640 088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 429,124 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Mit 9,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

