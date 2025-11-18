Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

532,60EUR -6,60EUR -1,22%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 15:38:24

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Munich Re gehöre weltweit zu den besseren Rückversicherern - mit üppiger Finanzkraft, um sich bietende Chancen zu nutzen, sowie generösen Ausschüttungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
625,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
534,40 € 		Abst. Kursziel*:
16,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
532,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten