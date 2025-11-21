Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

527,40EUR -0,80EUR -0,15%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

21.11.2025 07:04:16

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer nach den Zahlen des dritten Quartals und vor einem Kapitalmarkttag, der Mitte Dezember ansteht. Der jüngste Kursrückschlag habe mit Blick auf die Veranstaltung ein gewisses Kurspotenzial geschaffen. Er rechnet mit einer Erhöhung der jährlichen Aktienrückkäufe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
527,00 € 		Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
527,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

