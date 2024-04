Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,95 Prozent auf 5 001,85 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,276 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,282 Prozent stärker bei 4 969,00 Punkten in den Handel, nach 4 955,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 002,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 969,00 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 15.03.2024, den Stand von 4 986,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 454,68 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 4 390,75 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,84 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 3,82 Prozent auf 203,90 EUR), Siemens (+ 3,03 Prozent auf 177,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 76,63 EUR), Stellantis (+ 1,66 Prozent auf 25,05 EUR) und UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 34,55 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-1,06 Prozent auf 26,68 EUR), Eni (-0,95 Prozent auf 15,58 EUR), Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 21,08 EUR), BASF (+ 0,31 Prozent auf 51,81 EUR) und Enel (+ 0,51 Prozent auf 5,88 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 892 981 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 389,714 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

