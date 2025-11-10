Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
10.11.2025 12:26:49
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,65 Prozent fester bei 5 658,36 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,762 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,757 Prozent auf 5 608,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 666,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 608,67 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 802,76 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,06 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,16 Prozent auf 107,05 EUR), Siemens (+ 3,18 Prozent auf 244,85 EUR), UniCredit (+ 2,93 Prozent auf 65,00 EUR), Deutsche Bank (+ 2,70 Prozent auf 31,93 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,69 Prozent auf 5,74 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), adidas (-0,06 Prozent auf 157,45 EUR), Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 209,30 EUR), Enel (+ 0,14 Prozent auf 8,89 EUR) und Allianz (+ 0,71 Prozent auf 354,50 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 108 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,523 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
10.11.25