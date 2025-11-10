STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,65 Prozent fester bei 5 658,36 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,762 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,757 Prozent auf 5 608,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 666,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 608,67 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 802,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,06 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,16 Prozent auf 107,05 EUR), Siemens (+ 3,18 Prozent auf 244,85 EUR), UniCredit (+ 2,93 Prozent auf 65,00 EUR), Deutsche Bank (+ 2,70 Prozent auf 31,93 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,69 Prozent auf 5,74 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), adidas (-0,06 Prozent auf 157,45 EUR), Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 209,30 EUR), Enel (+ 0,14 Prozent auf 8,89 EUR) und Allianz (+ 0,71 Prozent auf 354,50 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 108 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,523 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

