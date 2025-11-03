Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Italiener sei mit dem zuletzt guten Lauf der Aktien und dem schwachen Zinsergebnis zu begründen, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Resümee. Die nächste Hauptattraktion sei der Kapitalmarkttag Anfang Februar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
5,63 €
Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
5,61 €
Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
KGV*:
-
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|0,76%
