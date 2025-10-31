Intesa Sanpaolo Aktie
|5,55EUR
|-0,15EUR
|-2,65%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
31.10.2025 13:31:37
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man warte nun auf Details zum mittelfristigen Ausblick./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,68 €
|
Abst. Kursziel*:
23,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
