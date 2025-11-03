Intesa Sanpaolo Aktie

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

03.11.2025 09:52:25

Intesa Sanpaolo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Quartalsüberschuss habe die Markterwartungen leicht und seine eigenen etwas deutlicher übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Auch die Qualität der Zahlen sei wie erwartet gewesen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,63 € 		Abst. Kursziel*:
4,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,08%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

