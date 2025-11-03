NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee ließ ihre Ergebnisschätzung für 2025 am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts der Italiener weitgehend unangetastet. Für 2026 und 2027 nahm sie allerdings leichte Kürzungen vor, vornehmlich aufgrund einer höheren Steuerquote./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.