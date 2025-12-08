Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 08.12.2025 09:29:33

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer

Der STOXX 50 notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent auf 4 804,45 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 4 806,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 815,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 803,95 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 562,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 416,25 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,73 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,95 GBP), UBS (+ 0,37 Prozent auf 32,69 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 107,42 CHF) und Airbus SE (+ 0,32 Prozent auf 197,26 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Unilever (-3,64 Prozent auf 42,94 GBP), SAP SE (-1,20 Prozent auf 210,70 EUR), UniCredit (-1,17 Prozent auf 64,92 EUR), Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 27,29 EUR) und RELX (-0,96 Prozent auf 30,06 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 673 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 368,841 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten