Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer

Der STOXX 50 notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent auf 4 804,45 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 4 806,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 815,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 803,95 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 562,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 416,25 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,73 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,95 GBP), UBS (+ 0,37 Prozent auf 32,69 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 107,42 CHF) und Airbus SE (+ 0,32 Prozent auf 197,26 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Unilever (-3,64 Prozent auf 42,94 GBP), SAP SE (-1,20 Prozent auf 210,70 EUR), UniCredit (-1,17 Prozent auf 64,92 EUR), Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 27,29 EUR) und RELX (-0,96 Prozent auf 30,06 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 673 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 368,841 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at