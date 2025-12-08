Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Montag.

Um 15:42 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent auf 5 728,08 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,897 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,110 Prozent schwächer bei 5 717,65 Punkten in den Montagshandel, nach 5 723,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 711,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 731,28 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 566,53 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 362,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 4 977,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,43 Prozent auf 34,78 EUR), Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 585,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 31,53 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 37,97 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,03 Prozent auf 224,60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,36 Prozent auf 210,35 EUR), UniCredit (-1,08 Prozent auf 64,98 EUR), BASF (-0,59 Prozent auf 43,47 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,37 Prozent auf 5,60 EUR) und adidas (-0,37 Prozent auf 163,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 106 996 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 368,841 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

