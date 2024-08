Gewinne in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,19 Prozent höher bei 4 306,99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 4 266,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 256,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 248,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 321,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,194 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 4 520,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, lag der STOXX 50 bei 4 455,92 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Wert von 3 949,05 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,25 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 34,10 EUR), UBS (+ 4,03 Prozent auf 24,78 CHF), Novartis (+ 3,70 Prozent auf 96,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 44,97 CHF) und Glencore (+ 2,81 Prozent auf 4,04 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (+ 0,20 Prozent auf 49,23 GBP), Enel (+ 0,46 Prozent auf 6,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 23,92 EUR), GSK (+ 0,89 Prozent auf 15,35 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23 Prozent auf 37,04 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 32 839 113 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 501,885 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at