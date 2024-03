Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 4 285,94 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,024 Prozent fester bei 4 284,74 Punkten in den Handel, nach 4 283,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 292,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 283,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,423 Prozent zurück. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 4 213,24 Punkten. Der STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, mit 3 950,53 Punkten bewertet. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 3 895,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 4,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 317,04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,36 Prozent auf 51,11 GBP), Glencore (+ 1,11 Prozent auf 3,78 GBP), Richemont (+ 0,83) Prozent auf 139,70 CHF), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 181,34 EUR) und BAT (+ 0,77 Prozent auf 23,52 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Diageo (-0,85 Prozent auf 29,79 GBP), Bayer (-0,84 Prozent auf 28,32 EUR), Novartis (-0,42 Prozent auf 89,62 CHF), Reckitt Benckiser (-0,32 Prozent auf 50,46 GBP) und Deutsche Telekom (-0,27 Prozent auf 21,93 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 1 229 347 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 498,750 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Mit 10,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at