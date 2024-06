Gewinne in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,65 Prozent stärker bei 18 696,61 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,789 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,003 Prozent höher bei 18 576,58 Punkten, nach 18 575,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 784,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 576,58 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der DAX auf 18 175,21 Punkte taxiert. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 06.03.2024, mit 17 716,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der DAX noch bei 15 992,44 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,49 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,09 Prozent auf 178,54 EUR), Fresenius SE (+ 2,43 Prozent auf 30,36 EUR), Sartorius vz (+ 2,11 Prozent auf 251,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,55 Prozent auf 15,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,30 Prozent auf 39,75 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 517,00 EUR), Bayer (-1,12 Prozent auf 28,28 EUR), Covestro (-1,06 Prozent auf 47,59 EUR), Continental (-1,00 Prozent auf 61,34 EUR) und Siemens (-0,96 Prozent auf 177,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 277 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 196,794 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

